Стало известно о задержании второго сбежавшего из изолятора в Сибири

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих из девяти заключенных, которые сбежали из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский». Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел республики Тыва Олег Дьяченко, передает ТАСС.

Также Дьяченко рассказал, что на территории республики организован оперативный штаб МВД для поиска беглецов. На месте работают около ста сотрудников, еще семь человек прибыли из федерального аппарата МВД России. Во всех изоляторах усилены меры безопасности.

Ранее 14 апреля стало известно, что одного из сбежавших задержали неподалеку от места побега. Он не оказывал сопротивления.

Девять заключенных совершили побег из изолятора «Барун-Хемчикский» в воскресенье, 14 апреля. Четверо из них были осуждены за разбой, грабеж и причинения тяжких телесных повреждений. Еще пятерых подозревают в совершении убийства, краже и нарушении правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью.

В результате происшествия пострадал дежурный сотрудник изолятора. Он получил два ножевых ранения в грудную клетку, его госпитализировали. Следственный комитет начал проверку по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

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