Одного из сбежавших из изолятора в Сибири задержали

Один из сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский» в Туве задержан неподалеку от него. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает РИА Новости.

«Он не оказывал сопротивления. Задержание произошло рядом с местом побега», — сообщили агентству в межмуниципальном отделе МВД России «Барун-Хемчикский».

Ранее в воскресенье сообщалось, что из изолятора «Барун-Хемчикский» сбежали девять человек. В результате инцидента получил телесные повреждения дежурный сотрудник изолятора. В настоящее время полицейские региона совместно с коллегами из Красноярского края и Хакасии разыскивают сбежавших.

Следственный комитет начал проверку по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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