Осужденный за разбой и убийство сбежал из российской колонии

Во Владимире из колонии-поселения при ИК-3 сбежал заключенный, осужденный за разбой и убийство. Об этом во вторник, 21 мая, ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Отмечается, что отсутствие мужчины 1981 года рождения было выявлено утром 21 мая. В настоящее время ведутся разыскные мероприятия. Ориентировки направлены в органы внутренних дел.

По информации ведомства, сбежавший был осужден в 2005 году на 17,5 лет лишения свободы за совершение нескольких преступлений. В 2018-м по решению суда мужчину перевели на участок колонии-поселения.

14 апреля сообщалось, что девять заключенных совершили побег из изолятора «Барун-Хемчикский» в Туве. Четверо из них были осуждены за разбой, грабеж и причинения тяжких телесных повреждений. На поимку всех беглецов ушло три недели.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!