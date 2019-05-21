Силовые структуры
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Три поезда с людьми застряли в московском метро
Названа причина остановки трех поездов с людьми в московском метро
Появилось видео из застрявших в московском метро поездов
Фанаты заподозрили Тимати в желании заработать на военных
Власти отреагировали на предупреждение о росте цен на бензин
Французам предложили бесплатную виагру и призвали размножаться
PornHub рассказал о любимом порно жителей мегаполисов
Названы сроки восстановления транзита «чистой» нефти из России
ВМФ Китая стал крупнейшим в мире
На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича
Новости партнеров

Осужденный за разбой и убийство сбежал из российской колонии

Перейти в «Мою Ленту»

Во Владимире из колонии-поселения при ИК-3 сбежал заключенный, осужденный за разбой и убийство. Об этом во вторник, 21 мая, ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Отмечается, что отсутствие мужчины 1981 года рождения было выявлено утром 21 мая. В настоящее время ведутся разыскные мероприятия. Ориентировки направлены в органы внутренних дел.

По информации ведомства, сбежавший был осужден в 2005 году на 17,5 лет лишения свободы за совершение нескольких преступлений. В 2018-м по решению суда мужчину перевели на участок колонии-поселения.

14 апреля сообщалось, что девять заключенных совершили побег из изолятора «Барун-Хемчикский» в Туве. Четверо из них были осуждены за разбой, грабеж и причинения тяжких телесных повреждений. На поимку всех беглецов ушло три недели.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Последнего сбежавшего из изолятора в Сибири поймали спустя три недели
Раскрыты детали побега девяти заключенных из изолятора в Сибири
Девять человек сбежали из изолятора в Сибири
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0219 мая

Мелкий Бесо

Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
15:39Сегодня

Установлены причины бойни в керченском колледже

18:11Сегодня

Командира тюремного спецназа осудили за жестокий спарринг для новичка

17:43Сегодня

При обыске у ростовского замгубернатора нашли часы на 7,5 миллиона рублей

Силовые структуры00:0127 марта

«Они чувствовали себя как дома»

В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
13:58Сегодня

Российский бизнесмен сел за попытку подкупить сотрудника ФСБ

11:31Сегодня

Заместителя губернатора Ростовской области задержали из-за стадиона

17:14Сегодня

У российских полицейских упал уровень жизни

Силовые структуры00:0217 мая

«Господи, прими блуд как фитнес!»

Священник превратил храм в дом свиданий и совратил дочь любовницы. За это он сел на 12 лет
12:57Сегодня

Севшему за взятку от главного киллера России подполковнику МВД отменили приговор

11:02Сегодня

Осужден эксперт по делу о насмерть сбитом «пьяном» мальчике

15:35Сегодня

«Газового короля» Кавказа посадили в камеру без ремонта и горячей воды

Россия
«Продержимся дней десять — будет другая страна»
Как проходили первые свободные выборы в СССР и почему они не спасли Горбачева
«Буду танкистом, как папа»
Он потерял отца, а теперь его сердце может не выдержать: Владислава спасет операция
«Смесь некрофилии и совка»
В вытрезвителях били, вымогали деньги и кололи димедрол. Теперь их захотели возродить
Названы вызывающие рак продукты
В России стало больше больных раком
Депутат объяснил возвращение вытрезвителей
Кремль ответил на выпад Зеленского против России
Все материалы
Мир
Себастьян Курц и Хайнц-Кристиан ШтрахеКанцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Коррупция, кокаин и проститутки скомпрометировали пророссийских политиков
Тереза Мэй рассказала о последнем шансе на Brexit
Отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному американцу решили заплатить
Главаря сирийских джихадистов поймали в Европе
Австрийское правительство развалилось из-за скандала с «россиянкой»
Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья США
Канцлера Австрии приготовились сместить
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Новый президент Украины продолжит курс Порошенко на сближение с Западом
Первым помощником Зеленского стал его бизнес-партнер
Зап Ленинаканский (второй справа), один из наиболее влиятельных воров в законе в Армении«Шаг в сторону, и за ними придут»
Армянские воры спокойно вели дела и дружили с политиками. Почему власть объявила им войну?
Личный адвокат Коломойского стал главой администрации Зеленского
Лукашенко раскритиковал доклады своих министров
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском АдажиНАТО много не бывает
Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
Мэры с юго-востока Украины объединились ради выборов в Раду
Все материалы
Экономика
Победа буржуев
Как вера в социализм разрушает целые страны и почему капитализм побеждает
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
План по очистке «Дружбы» от «грязной» российской нефти провалился
Появился зажигательный гимн торговой войны Китая и США
Польша потребовала у России денег за «грязную» нефть
Тинькофф-банк запустил первое банковское трэвел-агентство
Стали известны потери Венесуэлы из-за санкций США
Все материалы
Силовые структуры
Александра ПетроваЗамужем за мафией
Истории женщин, связавших судьбу с российскими киллерами и ворами в законе
Мелкий Бесо
Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Установлены причины бойни в керченском колледже
При обыске у ростовского замгубернатора нашли часы на 7,5 миллиона рублей
Российский бизнесмен сел за попытку подкупить сотрудника ФСБ
У российских полицейских упал уровень жизни
Все материалы
Наука и техника
По ту сторону войны
Вторая мировая глазами неизвестного американского солдата
Адское пекло
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Опубликованы новые документы ФБР о побеге Гитлера
ВМФ Китая стал крупнейшим в мире
«Ангара-1.2» оказалась в полтора раза дороже «Союз-1.2б»
США «показали» лазерный перехватчик гиперзвуковых ракет
Все материалы
Спорт
Кулак рейха
Он дрался под нацистским флагом и стал героем Германии. Но рискнул всем, спасая евреев
Назван лучший гол сезона в АПЛ
Российского футболиста захотели в Германии
Британские хоккеисты воспели свою «дерьмовость»
ГИБДД открыла дело в отношении Загитовой
Бразилец из сборной России заинтересовал европейский клуб
«Манчестер Юнайтед» приготовил рекордную сумму за преемника Роналду
Все материалы
Культура
Группа Bon Jovi «Американский рок-н-ролл в самом центре СССР»
Bon Jovi возвращаются в Москву спустя 30 лет и вспоминают развал Союза
Дункан ЛоуренсХватит это смотреть
Как Лазарев занял третье место на «Евровидении» и почему про конкурс давно пора забыть
Вышла последняя серия «Игры престолов»
Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
К ослепшей солистке Spice Girls вернулось зрение
Актеры «Игры престолов» назвали неуважением требование переснять восьмой сезон
Названо число российских зрителей «Евровидения»
Все материалы
Интернет и СМИ
Кривое зеркало
Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Враг хулиганов и друг детей
Этот журнал пережил всех советских вождей и учил добру несколько поколений
Взрослые развенчали главные заблуждения своего детства
PornHub рассказал о любимом порно жителей мегаполисов
Фанаты «Игры престолов» обнаружили блогера среди главных героев
Вдова Доренко показала последние фото журналиста перед смертью
Все материалы
Ценности
От Джины до Софии
Самые властные, сексуальные и знаменитые женщины Италии
Вперед в прошлое
Почему простые радости общения становятся роскошью для богатых
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Девушка похудела в два раза и рассказала о простом трюке
Фанаты заподозрили Тимати в желании заработать на военных
Советские «крокодилы» ЗИЛ-133 обнаружили в продаже
Для Путина сделали часы в виде кремлевских курантов
Все материалы
Путешествия
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Житель Непала побил два мировых рекорда на Эвересте за неделю
Из SSJ-100 вылилось топливо перед взлетом
Названы лучшие отели в аэропортах мира
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
Все материалы
Из жизни
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Второй шанс
Убийца задушил незнакомку и бросил ее тело в поле. Спустя 40 лет он стал всеобщим любимцем
Резко похудевший «самый толстый человек в мире» переехал в США и снова потолстел
Французам предложили бесплатную виагру и призвали размножаться
Мужчина бросил невесту перед свадьбой за «наплевательское» отношение к псу
Мальчик инсценировал собственное похищение ради внимания родителей
Все материалы
Самые быстрые BMW в Сочи
Мы поездили на самых быстрых «эмках» BMW в версии Competition по трассе Формулы-1
Отвезу за 500
Электрические автомобили с самым большим запасом хода
Как хитрили в автомобильном спорте
Как победить при помощи пары литров воды, горсти свинцовых шариков и баскетбольного мяча?
Экстремально низкие внедорожники
Как выглядят кроссоверы без дорожного просвета
Новый Renault Megane RS Trophy-R установил рекорд Нюрбургринга
Электрокары Honda и GM позволят владельцам заработать
Кроссовер Audi Q5 стал подключаемым гибридом
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
Россияне укрылись зонтами от протекающей крыши
Кадыров подарил «всеобщему любимцу» квартиру в Грозном
Москвичи назвали самое страшное соседство
В России подорожало жилье
Все материалы