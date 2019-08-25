Убийца сбежал из российской колонии

Осужденный сбежал из исправительной колонии в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, заключенный остался без должного надзора и совершил побег с территории ИК-14 25 августа. Следствие возбудило уголовное дело, допустивших побег должностных лиц подозревают в халатности. На данный момент виновные в произошедшем устанавливаются.

На сайте ФСИН России сообщается, что сбежавший — 44-летний уроженец Ростовской области Александр Гросс. Был осужден в 2005 году за убийство и причинение вреда средней тяжести здоровью. «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ сообщает, что ранее у мужчины уже были две судимости.

В июне заключенный сбежал из колонии-поселения при исправительном учреждении №3 в Новосибирске. По данным ФСИН, беглец — 43-летний Дмитрий Теньковский, уроженец города Черепаново в Новосибирской области. С 27 июня 2011 года Теньковский отбывал срок за убийство и отсидел восемь лет из девяти положенных.

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