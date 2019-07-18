Российский криминальный авторитет исчез перед очередным приговором

Криминальный авторитет Шота Катамадзе, ранее осужденный за организацию нападения, не явился в Ленинский районный суд Екатеринбурга, где проходит оглашение по делу группы автоподставщиков. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает Znak.

«Причина, по которой подсудимый проигнорировал заседание, сейчас уточняется. Если она не будет уважительной, в отношении него примут меры», — сообщил пресс-секретарь Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Источник издания в силовых структурах рассказал, что Катамадзе планируется объявить в розыск. Тем более что организатор преступной группировки Руслан Рамазанов и двое его подельников ранее также скрылись от следствия и в настоящий момент находятся в розыске.

Кроме Катамадзе, приговор должны вынести еще 10 фигурантам дела. Они обвиняются по статьям о мошенничестве, даче взятки, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, вымогательстве и самоуправстве. Для сбежавшего криминального авторитета гособвинение затребовало 11 лет колонии строгого режима. Официально он находится под подпиской о невыезде.

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В марте 2013 года Шато Катамадзе был осужден и приговорен к четырем годам колонии по делу о нападении на уральский поселок Сагра. Спустя полгода Верховный суд России смягчил наказание ему и еще двум фигурантам дела.

Конфликт в Сагре разгорелся 1 июля 2011 года. По данным следствия, дачник Сергей Зубарев обвинил работников местного жителя Вячеслава Лебедева в краже. Лебедев и его сестра обратились за помощью к своему родственнику Ивану, который находился в тот момент в колонии. В итоге вооруженные люди на 15 машинах напали на жителей Сагры, однако те дали отпор, застрелив одного из нападавших из ружья.

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