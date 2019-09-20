Начальника российской колонии отстранили от работы после стриптиза

Руководство красноярского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отстранило от работы временно исполняющего обязанности начальника колонии-поселения после опубликованной в интернете видеозаписи с корпоратива, где его подчиненные устроили стриптиз. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

«По факту размещения в сети интернет видеозаписи мероприятия, проводимого в КП-14 ГУФСИН России по Красноярскому краю, руководством ГУФСИН назначена служебная проверка», — говорится в сообщении.

На сайте ведомства указано, что колонию-поселения №14 (КП-14) возглавляет подполковник Александр Трефилов. Она находится в поселке Тамтачет Иркутской области.

Трефилова назначили временно исполняющим обязанности начальника КП-14 в июне 2019 года. До этого он возглавлял красноярскую исправительную колонию №24, отмечает «Тайга.Инфо».

В ведомстве уточнили, что корпоратив проводился не на территории колонии, а в клубе поселка Тамтачет.

Видеоролик с мероприятия появился 19 сентября в Telegram-канале «Красноярск №1» с указанием, что его прислал подписчик с вечеринки надзирателей.

На записи мужчины в камуфляже под музыку снимают себя одежду, пока не остаются в одних трусах, им помогают женщины. Затем они на скорость одеваются. «На ролике сотрудники колонии-поселения №14 ГУ ФСИН по Красноярскому краю (на 100% мы в этом не уверены) празднуют День лесника», — говорится в сообщении канала.

Трефилов был на корпоративе, но покинул его до стриптиза и его не видел, сообщил источник Life.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru