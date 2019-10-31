Назван процент «пьяных» преступлений в России

Больше трети преступлений совершаются россиянами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Бояринева.

По его словам, статистика Генпрокуратуры за последние годы показывает, что 34 процента преступлений в России совершены под воздействием алкоголя. При этом 67 процентов преступлений совершаются лицами без стабильной работы. Бояринев подчеркнул, что ведомство разработало специальную программу по работе с алко- и наркозависимыми.

Также замглавы ФСИН добавил, что на сегодняшний день 86 процентов следственных изоляторов (СИЗО) и тюрем оборудованы системами биометрического контроля — приезд и отъезд заключенных под стражу контролируется по отпечаткам пальцев и сетчатке глаз.

Бояринев рассказал, что в камерах СИЗО начали появляться терминалы «ФСИН-ТВ», через которые заключенные могут попросить медицинской помощи, заказать еду, написать электронное письмо родственникам и даже записаться на прием к начальнику или в любую службу изолятора.

Кроме того, Бояринев отметил, что ведется работа над оборудованием СИЗО системами двусторонней связи и видеонаблюдения «оператор — камера». Он пояснил, что в таких учреждениях практически исчезли конфликтные ситуации между заключенными, потому что сотрудники ФСИН всегда могут заметить зарождающуюся стычку заранее и предотвратить ее.

Ранее сообщалось, что число заключенных в СИЗО впервые в истории России составило меньше 100 тысяч человек. Наибольшее снижение зафиксировано в Свердловской области, Пермском крае и Красноярском крае.

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