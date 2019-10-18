Пьяные тюремщики сломали челюсть российскому полицейскому

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Красноярскому краю были уволены со службы после избиения сотрудника полиции. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, вечером полицейский приехал к следственному изолятору (СИЗО) №6 в Сосновоборске, чтобы забрать с проходившего неподалеку корпоратива свою девушку. Он заметил, что у кафе к ней пристает подвыпивший работник СИЗО и сделал ему замечание. Но сотрудник ФСИН начал вместе со своими коллегами бить его по лицу. В итоге полицейскому сломали челюсть. До больницы он добрался сам.

Отмечается, что после случившегося в региональном управлении ФСИН подтвердили факт инцидента и добавили, что все участвовавшие в конфликте тюремщики уволены со службы.

Ранее сообщалось, что начальник исправительной колонии №9 в Петрозаводске был уволен за избиение заключенного. Видеозапись была распространена адвокатом. Замглавы ФСИН Валерий Максименко отметил, что действия тюремщиков подпадают под статью уголовного кодекса.

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