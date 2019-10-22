Число заключенных в России обновило исторический минимум

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Так, по состоянию на 1 октября 2019 года в СИЗО находятся 98 301 человек, в тот же период прошлого года содержалось 100 581 человек.

Кроме того, в течение года снизилось число содержащихся в исправительных колониях — с 463 тысяч до 434 тысяч осужденных к 1 октября. Наибольшее снижение зафиксировано в Свердловской области, Пермском крае и Красноярском крае.

В сообщении отмечается, что таких показателей еще никогда не было в истории РФ.

По словам замдиректора ФСИН Валерия Максименко, это связано с процессом гуманизации уголовного законодательства. Его слова приводит Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

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