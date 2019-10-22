Тюремщики объяснили рекордное снижение числа заключенных в России

Рекордное снижение числа заключенных в России связано с гуманизацией уголовного законодательства, заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва» замдиректора ФСИН Валерий Максименко.
Ранее в ведомстве сообщили, что число находящихся под стражей в СИЗО впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек. Кроме того, в течение года снизилось число содержащихся в исправительных колониях — с 463 тысяч до 434 тысяч осужденных к 1 октября.
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