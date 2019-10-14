Российских тюремщиков обвинили в прослушке главы Минюста

Служба собственной безопасности Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на протяжении нескольких лет прослушивала кабинеты министра юстиции России Александра Коновалова и его заместителей. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает портал Gulagu.net.

Основатель портала Владимир Осечкин опубликовал разговор с мужчиной, представившимся бывшим главным техническим специалистом ФСИН Виктором Фисенко. Тот сообщил, что по заданию кураторов из управления собственной безопасности ведомства в здании Минюста на Житной улице, где ФСИН арендует помещения, устанавливалась прослушка.

Фисенко пояснил, что его работа на «безопасников» проходила в рамках договора, который он заключил лично с тогдашним директором ведомства Геннадием Корниенко. Специалист получал за это небольшую надбавку к зарплате. Он предположил, что управление «Л» ФСИН, отвечающее за прослушку переговоров, могло подслушивать руководство и сотрудников Минюста по указке управления «М» ФСБ.

В частности, аппаратура была установлена на этажах, где находились кабинеты заместителей министра и главы Минюста Коновалова. Фисенко подчеркнул, что прослушка велась как минимум с начала 2014-го по конец 2016 года. По его словам, в кабинетах могла быть установлена аудио-, видеофиксация и полная прослушка телефонных звонков.

После того как Фисенко начал «слишком глубоко копать», с ним не продлили контракт по работе с управлением собственной безопасности, а после — и с самим ведомством и, по истечении соглашения, специалист был уволен.

8 октября сообщалось об увольнении Геннадия Корниенко с поста директора ФСИН. На его должность назначен бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.

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