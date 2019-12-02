Российский судья обругал и попросил «заткнуться» участницу заседания

@bazabazon / Telegram

В Краснодаре судья сорвался на участницу судебного заседания во время рассмотрения дела. Аудиозапись с его нецензурными высказываниями опубликовало в своем Telegram-канале издание Baza.

По данным Baza, разбирательство касалось сарая, который был якобы построен на участке без разрешения. Женщина эмоционально объясняет судье, что не может помириться со второй стороной процесса. В ответ мужчина перебивает ее и просит помолчать, после чего говорит, что и сам бы применил к ней физическую силу за «гавкучесть».

Когда судья спросил, законно ли построен дом, женщина начала отвечать. На это судья начал кричать на нее, употребляя нецензурные выражения, и потребовал заткнуться. По данным Baza, судью зовут Валерий Мурсалов, он работает в Советском районном суде. Официального подтверждения этой информации нет.

В августе бывшая начальница пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич попала в скандал из-за оскорбления пострадавших от паводка в Тулуне, которые пришли на встречу с президентом Владимиром Путиным. Как утверждает женщина на записи, губернатор сказал, что она должна находиться в Тулуне. В ответ она заявила, что «не видит смысла туда таскаться». «Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у нее», — говорит женщина.

16 сентября Алашкевич сообщила, что написала заявление об увольнении, 9 октября стало известно, что она нашла новую работу в Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы».

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