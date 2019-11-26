Суд разрешил распознавать лица москвичей через камеры наблюдения

Савеловский районный суд Москвы признал законным слежку за жителями столицы через подключенные к технологии распознавания лиц видеокамеры. В мотивировочной части решения суда по иску активистки Алены Поповой сказано, что вторжения в частную жизнь не происходит, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В решении сказано, что система не может установить личность человека и лишь сравнивает полученные камерами изображения с фотографиями, предоставленными полицией. Алгоритмы выявляют совпадение в 65 процентах случаев, персональные данные властям не передаются и используются только полицейскими для розыска подозреваемых и наблюдения за находящимися под административным надзором. Все это позволяет не считать видеоизображения биометрическими персональными данными, постановили в суде.

Попова требовала запретить использование системы распознавания лиц в системе видеонаблюдения после того, как ее оштрафовали за участие в одиночном пикете у здания Госдумы. В материалах административного дела были записи с камер, увеличенные в 32 раза, что свидетельствует о применении технологии. По мнению женщины, обработка полученной биометрии без согласия человека нарушает его право на личную жизнь и закон о персональных данных. В иске отмечалось, что согласие не требуется только в случаях, когда речь идет об обороне, безопасности и противодействии терроризму

6 ноября Савеловский суд Москвы отклонил иск, указав, что алгоритм распознавания лиц в ее случае не применялся — сотрудники МВД установили ее личность, проверив паспорт. Видеозапись с камер не рассматривалась в качестве доказательства.

Система распознавания лиц была запущена в Москве в 2017 году. Сейчас в столице не менее 200 тысяч камер с функцией распознавания лиц. Технологией пользуются полицейские и судебные приставы. В МВД хотят подключить к системе камеры во всех городах России.

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