Кремль вступился за систему распознавания лиц

Система видеонаблюдения с технологией распознавания лиц хорошо зарекомендовала себя в сфере обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 7 октября.

По его словам, эта технология используется в разных странах, и помогает ловить преступников и предотвращать террористические акты. Так он прокомментировал иск москвички Алены Поповой с требованием запретить столичным властям использовать данную технологию.

Ранее принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконным использование технологии распознавания лиц в московской системе видеонаблюдения. В иске отмечается, что это нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь, гарантированное Конституцией РФ.

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