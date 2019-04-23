Парень потребовал от Apple миллиард долларов за ошибку системы распознавания лиц

Студент из Нью-Йорка, США, подал иск в отношении американской компании Apple на один миллиард долларов из-за ошибки системы распознавания лиц в магазинах, которая приняла его за разыскиваемого преступника, сообщает агентство Bloomberg.

18-летний Усман Бах (Ousmane Bah) утверждает, что его задержали дома в Нью-Йорке в ноябре 2018 года и обвинили в совершении серии краж в фирменных магазинах Apple. В ордере на арест содержалась фотография подозреваемого, который, по мнению студента, на него не похож. Он также отметил, что одна из краж, в которых его обвинили, была совершена в Бостоне в июне в тот день, когда он был в районе Манхэттена, на вечеринке в честь выпускного.

Бах рассказал, что до этого потерял ученические водительские права. В них не было фотографии, но, по мнению истца, они могли оказаться у настоящего вора и быть использованы в качестве удостоверения личности в магазинах Apple. В результате система распознавания лиц могла по ошибке связать имя Баха с лицом злоумышленника.

Apple и охранная фирма Security Industry Specialists, указанная как второй ответчик, отказались от комментариев по делу.

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