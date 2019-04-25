Технологию распознавания лиц FindFace экспортируют для вооруженных сил

Рособоронэкспорт и компания NtechLab, входящие в Госкорпорацию Ростех, представили уникальное решение на основе системы распознавания лиц FindFace для нужд вооруженных сил и спецподразделений зарубежных стран. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

С продуктом ознакомились министры обороны более 30 государств мира. Демонстрация прошла на выставке технологических достижений в рамках VIII Московской конференции по международной безопасности MCIS 2019.

Разработанная NtechLab технология распознавания лиц FindFace – один из наиболее надежных механизмов биометрической идентификации в мире. Скорость распознавания составляет 0,3 секунды при точности до 99 процентов. Столь высокие показатели сочетаются с предельной простотой получения биометрических данных. Это делает систему незаменимой для решения задач, связанных с установлением или подтверждением личности.

«В настоящий момент Ростех в партнерстве с NtechLab активно внедряет цифровые технологии распознавания лиц в России – в нашей стране они уже продемонстрировали высокую эффективность. Вооруженные силы наших стран-партнеров сегодня активно модернизируют свое оснащение под текущие и перспективные вызовы и угрозы безопасности. Внедрение передовых технологий идентификации личности – одно из важных и востребованных направлений в развитии современной армии, и мы с большим удовольствием представляем иностранным заказчикам новый продукт разработки российской компании, выполненный именно с учетом потребностей и запросов министерств обороны. Рособоронэкспорт уже получил на него ряд заявок, и уверен, что после успешной демонстрации на MCIS 2019 будут новые», – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Система распознавания лиц может быть использована для контроля доступа, пресечения попыток несанкционированного проникновения на объекты. Система автоматически фиксирует изображения лиц, попадающих в поле зрения камер видеонаблюдения. При обнаружении неизвестного или человека из контрольного списка оператор получает уведомление.

Технологию также можно задействовать при получении или сдаче оружия и боеприпасов. Режим «ускоренной перемотки» подойдет для расследования инцидентов с использованием фото- и видеоматериалов, изъятых с мест происшествий. Кроме того, продукт может внедрятся в состав программно-аппаратного комплекса, размещаемого на шасси транспортного средства.

К программным особенностям решения NtechLab можно отнести гибкое разграничение прав и сценариев, позволяющее одновременно работать в разных режимах на нескольких объектах. Помимо этого, в систему встроен интеллектуальный алгоритм, отличающий лица людей от предъявленных на камеру изображений. Данный механизм, называемый «защита от атаки на предъявление биометрического образца», сводит на нет угрозу доступа злоумышленника на объект путем подлога.

«Алгоритм распознавания лиц, созданный компанией NtechLab, является одним из самых точных и быстрых в мире. При создании решения на его основе нами были учтены все сценарии, которые могут облегчить работу военным. Весь спектр возможностей алгоритма применим для горячих точек и при проведении контртеррористических операций. Система способна работать в полностью автономном режиме, без подключения к сетям передачи данных или энергоснабжения», – пояснил генеральный директор NtechLab Александр Минин.