В Москве развернут систему распознавания лиц

В 2019 году в Москве развернут общегородскую систему распознавания лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам профилактики правонарушений.

«В ближайшее время мы выйдем на новый уровень информационных технологий. Это новый уровень безопасности»,— уточнил он.

Система будет функционировать на базе городских видеокамер. На данный момент их около 162 тысяч, среди них — устройства, установленные во дворах, подъездах и на улицах. По словам Собянина, около 40 процентов из них были обновлены.

Благодаря установленным видеокамерам в столице были раскрыты 27 убийств, 165 разбоев и 300 грабежей, утверждает глава столичной полиции Олег Баранов. В департаменте информационных технологий уточнили, что система распознавания лиц стоит на 1,5 тысячи устройств.

В июле в «Ростехе» рассказывали, что благодаря решению FindFace Security во время проведения чемпионата мира по футболу в России были задержаны более 180 человек, включенных в базы правонарушителей. Московские власти уточнили, что в столице задержали 98 человек. Они также объяснили, каким образом проходила процедура задержания: полицейские получали оповещения на смартфон в том случае, если на камеры попадали «лица, схожие с портретами из баз розыска».

В компании NTechLab (Разработчик FindFace) объяснили, что их система способна обеспечивать 95-процентную точность и не требует дорогостоящей техники: решение работает и на камерах с разрешением 720х576 точек при 15 кадрах в секунду. Наиболее пригодными для работы считаются городские камеры, расположенные в подъездах. На балансе столицы таких устройств около 100 тысяч.

В NTechLab предпочли не уточнять, участвует ли компания в развертывании общегородской системы мэрии.

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