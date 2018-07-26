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Система распознавания лиц помогла предотвратить кражу спонсорского кубка ЧМ-2018

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Благодаря решению FindFace Security во время проведения чемпионата мира по футболу в России были задержаны более 180 человек, включенных в базы правонарушителей. Решение создано компанией NtechLab и внедрено «Ростехом».

На сайте «Ростеха» уточняется, что среди задержанных были люди, находящиеся в федеральном розыске. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, к системе распознавания лиц были подключены около 500 камер городского наблюдения. Они находились в метро, на стадионах, в фанзонах и местах, где проводились массовые мероприятия.

«Систему не удалось обмануть никакими ухищрениями: один из фанатов, которому по решению суда запрещено посещение спортивных мероприятий, пять раз пытался проникнуть в фанзону, маскируясь то очками, то капюшоном, то кепкой, но это не помогло! Еще один яркий пример – похищение из фанзоны спонсорского кубка, который присуждается лучшему игроку каждого матча. С помощью видеокамер восстановили события: удалось установить причастных, найти их профили в социальных сетях. Благодаря системе распознавания лиц одного из похитителей идентифицировали в фанзоне на следующий день, и кубок был возвращен», — рассказал Чемезов.

В 2018 году «Ростех» приобрела миноритарный пакет акций компании NtechLab – российского разработчика уникального алгоритма распознавания лиц на базе искусственных нейронных сетей и машинного обучения. Третьей стороной в сделке выступил инвестиционный фонд NDF.

По результатам конкурсов Агентства передовых исследований в сфере разведки, Национального института стандартов и технологий США, а также университетов штатов Огайо и Вашингтона алгоритм NtechLab признан самой быстрой и точной в мире технологией распознавания лиц. Он позволяет распознать лица с точностью до 99 процентов. Поиск по базе из одного миллиарда лиц производится менее чем за полсекунды.

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