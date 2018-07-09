Арестованного в Москве британского болельщика отпустят на свободу

Арестованного в Москве британского болельщика Тревора Мартина Хорсли исключили из международного розыска и в ближайшее время отпустят из СИЗО. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщил ТАСС адвокат британца Магомед Эсендиров.

«Прокуратура получила документы от Интерпола ОАЭ о том, что уголовное преследование в отношении моего подзащитного не ведется и данные о его международном розыске ошибочны. В ближайшее время я встречаюсь с прокурором, и мы едем в СИЗО освобождать Хорсли», — отметил Эсендиров.

Британца задержали 3 июля сразу после матча Англия — Колумбия на стадионе «Открытие-Арена». Как стало известно «Ленте.ру», его фотография была загружена в базу данных граждан, объявленных в розыск, и в системы автоматического распознавания лиц. При появлении Хорсли специальный сигнал сразу поступил в международный полицейский центр ЧМ-2018 в Домодедово, при выходе со стадиона его остановили для проверки и сразу задержали.

По словам адвоката Эсендирова, его подзащитный не знал об уголовном деле и сразу после задержания перевел всю сумму в счет возмещения ущерба — около четырех миллионов рублей. Потерпевшая сторона согласилась с прекращением уголовного дела, но до этого момента британца уже успели отправить в московский следственный изолятор.

Бизнесмен Тревор Мартин Хорсли был объявлен в международный розыск правоохранительными органами ОАЭ. По их данным, в 2010 году он расплатился за недвижимость фальшивым чеком. В 2011 году бизнесмен был объявлен в розыск, но успешно путешествовал по миру.

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