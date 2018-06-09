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На стадионы ЧМ-2018 не пустят подозреваемых в экстремизме

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Во все компьютерные базы данных накануне чемпионата мира по футболу внесены данные на лиц, которые могут спровоцировать конфликты, драки и массовые беспорядки. Об этом «Ленте.ру» рассказал высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

По его словам, в списке несколько сот россиян, которые неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с неподобающим поведением, в том числе — экстремизме, а также несколько тысяч иностранных граждан — их данные были переданы еще в 2017 году полицией стран-участников ЧМ-2018. «Фотографии всех внесены в систему распознавания лиц, установленную в Москве и в других регионах. Этих граждан на стадионы не пустят. С нашими земляками, которые оказались в этих списках, еще в мае были проведены профилактические беседы, и они дали расписки о своем надлежащем поведении», — рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что подобная практика активно используется с 80-х годов прошлого века, и с недавних пор обязательна для стран-организаторов футбольных соревнований международного уровня.

В пятницу, 8 июня, газета «Вечерняя Москва» опубликовала интервью с министром правительства Москвы — руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимиром Черниковым. В нем он среди прочего заявил, что на стадионы, где будут проходить матчи чемпионата мира, не смогут попасть болельщики, ранее уже «отметившиеся» фактами неподобающего поведения.

«В черных списках болельщиков-хулиганов числится 467 россиян. Подобные списки нам передали и представители стран-участниц чемпионата мира. В общей сложности путь на стадионы "заказан" еще порядка пяти тысячам иностранным гражданам. Все данные о футбольных хулиганах содержатся в базе данных, с которой сверяются, в частности, при выдаче Fan ID, без которого вход на стадион будет невозможен», — заявил Черников.

Официальный черный список болельщиков впервые был опубликован на сайте МВД РФ в июле 2016 года. Тогда в него входили 50 человек. В настоящее время этот список недоступен, однако официальные представители правоохранительных органов неоднократно заявляли, что такие списки ведутся и актуализируются раз в квартал.

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