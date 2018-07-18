Знаменитый аквапарк оснастят системой распознавания лиц от NtechLab

Ведущий поставщик решений в области распознавания лиц NtechLab и компания Aquaphoto, оказывающая услуги профессиональных фотографов, запустили совместный проект по созданию цифрового фотобанка в парке водных развлечений Līvu Akvaparks в Юрмале. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Теперь посетители одного из самых крупных аквапарков Северной Европы, сделав селфи, смогут моментально отыскать все фотографии, на которых они изображены. Создатели проекта уверены, что решение с использованием лицевой биометрии позволит существенно сократить время обслуживания гостей парка, обеспечить рост продаж фотографий и выйти на новый уровень клиентского сервиса.

«Мы рады, что совместно с компанией NtechLab предоставили возможность посетителям Līvu Akvaparks использовать уникальный сервис для поиска персонализированных фото, в основе которого лежит самая быстрая и точная технология распознавания лиц в мире. Уверен, что для каждого гостя это будет одно из незабываемых впечатлений от посещения парка водных аттракционов», — отметил представитель компании Aquaphoto.

«Работа лицевой биометрии в аквапарках осложняется рядом факторов: например, брызгами воды, солнечными бликами, при этом люди постоянно находятся в движении. Кроме того, алгоритму необходимо точно определять детские лица, которые считаются сложным объектом для идентификации. Решение NtechLab эффективно работает даже в таких условиях, а способность с высокой точностью распознавать лица детей является одним из ключевых преимуществ нашей технологии. Мы рады, что проект в Līvu Akvaparks станет одним из первых внедрений лицевой биометрии в аквапарках во всем мире», — сказал генеральный директор NtechLab Михаил Иванов.

Līvu Akvaparks является одним из самым больших аквапарков закрытого типа в северной Европе, его посещают более 300 тысяч человек ежегодно. Значительная часть аудитории хотела бы приобрести фотографии на память о ярких моментах своего посещения, но зачастую гостям сложно найти себя в большом массиве изображений, что приводит к снижению покупательского интереса. Совместное решение NtechLab и компании Aquaphoto сделает этот процесс максимально быстрым и удобным.

Достаточно подойти к специальному терминалу и сделать селфи, после чего сервис мгновенно определит и загрузит снимки, на которых изображен искомый человек. Понравившиеся фото можно будет отправить на электронную почту или распечатать на месте.

Первым масштабным проектом NtechLab в индустрии развлечений стало использование технологии компании для поиска фотографий посетителей крупнейшего в России фестиваля электронной музыки Alfa Future People в 2016 году. Уникальным сервисом воспользовались около 15 тысяч человек.

Решения NtechLab успешно используются для создания цифрового фотобанка и автоматической регистрации гостей конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Иннополисе. Более 10 тысяч человек смогли посетить мероприятие, не предъявляя документов, удостоверяющих личность, а также найти все свои фотографии, сделанные в ходе конференции. Сервис с распознаванием лиц вызвал особый интерес и у гостей детского фестиваля «Галафест», который ежегодно проводит благотворительный фонд «Галчонок» в саду «Эрмитаж».