Россия отказалась уподобляться Китаю и следить за гражданами

Опыт Китая по созданию систем наблюдения за гражданами не будет использоваться в России. Об этом заявил вице-премьер России Максим Акимов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Акимов назвал китайскую систему социального рейтинга граждан на основании их персональных данных ужасным опытом. Он также отметил, что в России ситуация с правами человека сложная.

«Но что касается цифрового мира, базовое гуманитарное право — то, что человек является единственным распорядителем прав, поскольку является единственным источником данных о себе, — эта базовая парадигма должна сохраняться», — отметил он.

Социальный рейтинг в Китае предназначен для определения уровня благонадежности граждан на основе их поведения. Система распознавания лиц будет осуществлять слежение за действиями граждан, и за каждое правонарушение или асоциальное поведение им будут начисляться баллы. Чем больше их у гражданина, тем ниже его «социальный рейтинг». Рейтинг планируют использовать в Китае, чтобы определять уровень доступа людей к услугам, транспорту, поездкам за рубеж и рабочим местам.

В 2020 году планируется ввести обязательную регистрацию в системе для граждан, на данный момент рейтинг работает в тестовом режиме в некоторых провинциях Китая.

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