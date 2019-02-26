Кремль дал оценку тотальной слежке за россиянами

В Кремле осуждают слежку американских спецслужб за российскими гражданами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 26 февраля.

«Конечно же, мы не в восторге от того, что за нашими гражданами повсеместно следят различные спецслужбы. Вы знаете, что и наши спецслужбы неоднократно говорили о том, что деятельность всяких иностранных шпионов здесь существенно за последние годы активизировалась», — сказал он.

Комментируя слежку в интернете, Песков указал на прозрачность всемирной сети. «Рассчитывать на какую-то дискретность или приватность в интернете — это абсурд, это заблуждение», — отметил пресс-секретарь.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщило, что персонал компании Google тайно и незаконно собирал и передавал информацию из частных аккаунтов российских журналистов Министерству юстиции США. Делалось это, по данным издания, в рамках расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

В сентябре 2017 года сайт WikiLeaks опубликовал серию документов о российской компании, которая якобы поставляет оборудование для наблюдения за российскими пользователями.

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