Facebook поймали на сливе секретных данных о пользователях

Социальная сеть Facebook выдавала рекламодателям скрытые пользователями личные номера телефонов. Об этом сообщается в исследовании группы ученых из Принстонского и Северо-Восточного университетов США.

Эксперты загрузили несколько сотен мобильных номеров юзеров. Позднее обнаружилось, что сеть использует их для рекламного таргетинга. Это происходило даже в том случае, если пользователь скрыл эту информацию в своем профиле.

Один из исследователей по имени Алан Мислове (Alan Mislove) заявил, что никогда не указывал свой номер в аккаунте. Несмотря на это, он заметил в своей ленте рекламу, таргетированную через эти данные. Выяснилось, что рекламодателям также были доступны номера, которые пользователи использовали для настройки двухфакторной аутентификации или автоматических уведомлений.

Сотрудники Facebook не опровергли результаты исследования. В комментарии порталу Gizmodo представитель соцсети сказал, что сервис использует всю предоставленную информацию для наилучшего таргетинга. «Вы можете управлять и удалять контактную информацию, которую вы загрузили, в любое время», — отметил спикер.

Ранее корпорацию Google уличили в слежке за тратами пользователей. Журналисты узнали о тайном договоре между MasterCard и Google, согласно которому IT-компания получала данные о покупках, совершаемых владельцами карт. Эту информацию аналитики использовали для исследований эффективности онлайн-рекламы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!