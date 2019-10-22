Полиция установит систему распознавания лиц на камеры всех российских городов

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о планах полиции установить систему распознавания лиц на уличные камеры в каждом городе страны. Об этом во вторник, 22 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, в ходе выступления на пленарном заседании Международного полицейского саммита в Сеуле, Колокольцев заявил, что масштабная сеть интеллектуальных видеокамер, развернутая в Москве, позволяет эффективно анализировать и прогнозировать оперативную обстановку в городе, работая на опережение. В будущем ведомство планирует оснастить этой системой все городские камеры в стране — сейчас их более 160 тысяч.

Глава МВД отметил, что сегодня полиция использует современные технологии для предотвращения преступлений и актов терроризма. Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны постоянно совершенствоваться и адаптироваться к новым вызовам и угрозам.

Колокольцев также встретился в Сеуле с генеральным комиссаром Национального агентства полиции Кореи Мин Гап Рёном. В ходе двусторонней встречи обсуждалось взаимное сотрудничество в борьбе с наркоторговлей, подготовке кадров и делегационного обмена.

Кроме того, в Инчхоне министр посетил выставку Korea Police World Expo, на которой сотрудники ряда компаний демонстрировали разработанные ими образцы современной техники, вооружений, досмотрового оборудования, беспилотных летательных аппаратов, передвижных лабораторий и патрульных автомобилей. Особого внимания удостоились сканеры биометрической информации и система распознавания лиц.

Ранее сообщалось, что Колокольцев и его коллега из Таджикистана Рамазон Рахимзода провели в Москве заседание объединенной коллегии министерств двух стран. Участники заседания обсудили взаимодействие в вопросах предварительного следствия и борьбы с наркоторговлей.

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