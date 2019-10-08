Полиция России и Таджикистана пресекла поставки сотен килограммов наркотиков

Глава МВД России Владимир Колокольцев и его коллега из Таджикистана Рамазон Рахимзода провели в Москве заседание объединенной коллегии министерств двух стран. Об этом во вторник, 8 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре ведомства.

По данным пресс-центра, участники заседания обсудили взаимодействие в вопросах предварительного следствия и борьбы с наркоторговлей. В частности, Колокольцев отметил, что в рамках совместной операции «Канал» за прошлый год и первые шесть месяцев 2019 года в России было пресечено свыше 2,5 тысячи наркопреступлений и изъято 765 килограммов наркотиков. В Таджикистане изъяли почти центнер наркотиков и предотвратили 16 наркопреступлений.

Колокольцев добавил, что взаимодействие с коллегами позволило завершить расследование в отношении этнической группировки, в которую входили граждане Таджикистана.

Также главы МВД России и Таджикистана утвердили план работы объединенной коллегии на будущий год.

В сентябре сообщалось, что Владимир Колокольцев и министр общественной безопасности Вьетнама То Лам провели встречу в Ханое. Министры обсудили вопросы подготовки профильных кадров для служб обеих стран и подчеркнули намерение продолжать расширять двустороннее сотрудничество.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru