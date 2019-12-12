Принят кодекс этики использования данных

Во время Недели российского интернета (RIW 2019) был подписан кодекс этики использования данных. Совместная работа лидеров отрасли, государства и гражданского общества позволила выработать понятные и прозрачные принципы работы с данными, заявили «Ленте.ру» инициаторы документа.

Новый отраслевой акт саморегулирования распространятся на оборот всех типов данных для присоединившихся компаний и организаций. Первыми присоединились к кодексу крупнейшие российские компании: «Газпром-медиа холдинг», «Яндекс», «МегаФон», «Тинькофф Банк», Сбербанк, Газпромбанк, oneFactor, Группа QIWI, Mail.ru Group, Группа ВТБ, «ВымпелКом», Ростелеком, «МТС», а также Аналитический центр при правительстве России.

Кодекс должен стать основой для саморегулирования участников рынка данных при их взаимодействии с гражданами, юридическими лицами, государством и между собой. Документ распространяется на работу со всеми разновидностями данных: от пользовательских до промышленных.

Документ определяет принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных, он также предполагает создание и ведение Реестра добросовестных участников. Кодекс станет базой для законодательных инициатив в области регулирования, так как он разработан самими участниками оборота данных, которые хорошо понимают рынок, знакомы с возможными сценариями использования технологий в будущем, заявили организаторы принятия документа. Неотъемлемой частью кодекса является «Белая книга», в которой собраны примеры ответственного поведения в отношении обращения с данными.

«Как показывает практика, лучше всего применяются и соблюдаются те нормы и принципы, которые выработаны самими участниками отношений. Работа над кодексом велась при учете интересов всех вовлеченных сторон: бизнеса, государства и общества, поэтому особенно важно отметить консенсус, который был достигнут в представленной версии документа», — отметил председатель правления Института развития интернета Сергей Петров.

Кодекс этики использования данных будет открыт для новых участников, готовых присоединиться и поддержать декларируемые принципы и нормы. На сайте Аналитического центра при правительстве России, который станет Координационным центром Совета по совершенствованию практик работы с данными, появится раздел, посвященный кодексу этики.

«Институт развития интернета» (ИРИ) является координационным центром по взаимодействию между государством и цифровой индустрией. Институт развития интернета образован в 2015 году при поддержке Администрации президента РФ.