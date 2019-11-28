Специалистов по кибербезопасности предложили готовить со школы

Эксперты российских IT-компаний и госсектора обсудили вопросы противодействия кибератакам, развития технологий для повышения безопасности в сети и подготовки новых кадров. Встреча прошла в центре мониторинга и реагирования Solar JSOC компании «Ростелеком».

По словам замглавы Департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько, важным вопросом отрасли является компетентность специалистов. Существенный эффект от самой современной техники можно получить только с высокопрофессиональными сотрудниками, считает он.

По мнению присутствовавших на встрече экспертов, подготовку кадров следует начинать еще со школы, через профориентацию. Для этого в столице работают IT-классы, в которых почти все направления обучения напрямую связаны с информационной безопасностью. HR-директор «Ростелеком-Солар» Мария Сигаева рассказала, что у компании также имеются проекты по подготовке специалистов со школьной скамьи.

Директор Solar JSOC Владимир Дрюков сообщил, что число компьютерных атак в России продолжает расти. В связи с этим, подчеркнул он, увеличение числа специалистов по кибербезопасности с высоким уровнем компетенций становится стратегически важной задачей.

В обсуждении приняли участие в том числе представители «Лаборатории Касперского», Positive Technologies, OKS Group, АНО «Информационная культура», «Инфосекьюрити» и других российских компаний.

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