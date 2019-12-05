Власти захотели сделать интернет доступнее для всех россиян

Необходимо повысить уровень доступности сайтов для людей с ограниченными возможностями здоровья, заявили эксперты Всероссийского общества инвалидов, Банка России, Общественной палаты и научного сектора. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 5 декабря.

В дискуссии по вопросам цифровой инклюзивности для пользователей с особыми потребностями также приняли участие специалисты Минкомсвязи, Минтруда, Минпросвещения России, крупнейшие компании-разработчики сайтов.

«В условиях постоянного совершенствования национального онлайн-пространства мы обязаны постоянно усиливать процессы социальной интеграции», — сказал заместитель директора Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи России Арсений Недяк.

В Общественной палате призвали расширить формы общественного контроля за доступностью сетевых ресурсов. Там же сообщили, что людям с инвалидностью менее доступны интернет-технологии.

Эксперт Института развития Интернета Наталья Фадина сообщила, что часто версии онлайн-ресурсов для слабовидящих плохо работают. Зачастую, по ее словам, популярные мессенджеры и соцсети не адаптированы для этой категории пользователей.

«В свое время все бренды стали переходить на экологичность, чтобы не потерять аудиторию. Так вот доступность должна стать новой экологичностью в интернете», — подчеркнула она.

Организатором экспертной встречи «Доступная цифровая среда» выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Мероприятие состоялось в преддверии форума «Неделя Российского Интернета» (RIW-2019).

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