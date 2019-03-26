Подмосковье заняло первое место среди регионов по доступности среды

Московская область заняла первое место среди регионов России по доступности среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщила уполномоченная по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

После Подмосковья идут Кировская, Брянская области, Приморский край и Республика Карелия.

Мишонова уточнила, что сегодня в регионе проживают 23 тысячи детей-инвалидов, для них действует 10 реабилитационных центров. «Их всегда будет не хватать для такой большой территории. Родители детей-инвалидов просили организовать реабилитацию в шаговой доступности, особенно родители маломобильных детишек», — рассказала она.

По ее словам, просьбы родителей были услышаны в 2015 году, с тех пор было открыло 24 мини-реабилитационных центра. Этот вопрос находится на контроле у губернатора Андрея Воробьева.

Кроме того, в Подмосковье реализуются проекты некоммерческих организаций, которые используют инновационные техники реабилитации, говорится на сайте областного правительства.

В ноябре прошлого года сообщалось, что более шестисот жителей с ограниченными возможностями здоровья получили сертификаты на приобретение технических средств реабилитации.