Власти Подмосковья раскрыли основные проблемы трудоустройства инвалидов

Порядка 32 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья необходимо трудоустроить в Подмосковье до конца года. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская в интервью РИАМО, которое опубликовано в четверг, 2 августа.

«Мы столкнулись с тем, что очень часто инвалид просто не хочет работать. Многие считают, что, устроившись на работу, они будут ущемлены в выплате пособий. Это совершенно не так. Поэтому приходится мотивировать инвалида и даже работать с его семьей, ведь работающий инвалид — это другое качество жизни», — сказала Фаевская.

Она подчеркнула, что региональное Минсоцразвития помогает маломобильным гражданам выстраивать маршруты от дома до работы. В ряде случаев ведомство предоставляет сопровождение.

В то же время министр отметила, что работодатели неохотно нанимают сотрудников с инвалидностью. Это проблему предстоит решить, заключила она.

22 мая Фаевская рассказала о развитии доступной среды в регионе: до конца года более четырех тысяч объектов социальной инфраструктуры планируется адаптировать для маломобильных граждан. Тогда же она напомнила, что социальные работники помогают нуждающимся в поиске работы, в частности учат оформлять резюме.