Власти Подмосковья отчитались о сертификатах для инвалидов

Более шестисот человек с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в Подмосковье, получили сертификаты на приобретение технических средств реабилитации. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, передает РИАМО в пятницу, 16 ноября.

«В 2018 году в Московской области успешно реализована новая мера социальной поддержки по обеспечению инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, входящими в региональный перечень, посредством выдачи сертификатов», — сказала Фаевская.

Она уточнила, что сертификаты позволяют приобрести медицинские кровати, подъемники для ванной, очки для детей и взрослых с глубоким нарушением зрения и др. Министр считает, что данная мера поддержки значительно улучшила качество жизни инвалидов и их семей.

9 ноября Ирина Фаевская рассказала, что пожилые люди и инвалиды могут рассчитывать на помощь более двухсот сиделок. Также она напомнила, что в социальных центрах реализуются разнообразные программы помощи нуждающимся. К примеру, в центрах можно получить так называемую тревожную кнопку, которая позволяет оперативно вызвать скорую помощь.

В мае сообщалось о планах властей адаптировать объекты социальной инфраструктуры для маломобильных граждан. До конца года запланированы работы на четырех тысячах объектов.

