Власти Подмосковья рассказали о работе социальных сиделок

Для помощи пожилым людям и инвалидам в Подмосковье работают более 200 сиделок, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее слова приводит «РИАМО» в пятницу, 9 ноября.

«В Подмосковье существует услуга социальной сиделки, данные услуги оказывают все центры социального обслуживания», — сказала Фаевская.

По ее словам, в области существует много различных социальных услуг, к примеру, жители могут получить так называемые тревожные браслеты или воспользоваться программой «санаторий на дому».

«Тревожные браслеты с виду напоминают часы и так же надеваются на руку. На браслете находится кнопка, нажатие на которую служит сигналом экстренного вызова. Это позволяет своевременно отреагировать и выехать на дом к пожилому человеку», — пояснила она.

Кроме того, в регионе работают 46 мобильных бригад, которые оказывают услуги жителям сельских районов, напомнила министр. Всего, по словам Фаевской, ежегодно около 700 тысяч подмосковных жителей получают социальные услуги в системе соцзащиты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал развивать в области институт социальной поддержки населения. Он также заверил, что профильные ведомства продолжат развивать программы помощи одиноким, пожилым и маломобильным гражданам.