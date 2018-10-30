Сотни детей-инвалидов в Подмосковье получат стипендии губернатора

300 детей c ограниченными возможностями здоровья получат именные стипендии губернатора Московской области, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 30 октября.

«Каждый стипендиат получает 50 тысяч рублей. Это хорошее подспорье и мотивация для дальнейшей реализации и новых достижений», — сказала Забралова.

По ее словам, ежегодно на эти цели из областной казны выделяется 15 миллионов рублей. Она также напомнила, что на средства могут рассчитывать те, кто наиболее успешно освоил учебные программы и принимает активное участие в мероприятиях в сфере образования. Стипендия была учреждена по инициативе губернатора в 2010 году.

«Торжественное вручение пройдет 31 октября в школе №31 городского округа Химки», — уточнила министр.

Осенью прошлого года сообщалось о строительстве в регионе новых центров для детей с ограниченными возможностями здоровья. На базе учреждений родители смогут получить консультации специалистов о воспитании и реабилитации детей. О необходимости увеличения количества подобных учреждений в Подмосковье ранее заявлял губернатор Андрей Воробьев.