Сотни учреждений культуры в Подмосковье адаптировали для маломобильных граждан

Свыше 700 учреждений культуры в Подмосковье с начала года сделали доступными для посещения граждан с ограниченными возможностями здоровья, сообщила первый заместитель председателя регионального правительства Ольга Забралова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 1 декабря.

«Наша задача — сделать культуру доступной для всех категорий граждан. (...) Работа ведется по всем направлениям: в библиотеках, театрах, музеях, парках. Так, например, мы приобретаем "говорящие книги", оборудуем театры системой тифлокомментирования, устанавливаем пандусы и специальные тренажеры», — перечислила Забралова.

По ее словам, в настоящий момент 1445 учреждений культуры обозначены в качестве приоритетных для маломобильных групп населения. Она также добавила, что за последние четыре года количество детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дополнительное образование в сфере культуры, выросло в 4,4 раза.

В середине октября Забралова рассказала, что до конца года в регионе откроют восемь мини-центров для таких детей.

22 июня сообщалось, что в начале следующего года в Подмосковье на средства реабилитации инвалидов выделят 25 миллионов рублей. Перечень предоставляемой инвалидам техники и сроки ее пользования будут устанавливаться региональным правительством.