В Подмосковье откроют восемь мини-центров для детей-инвалидов

Восемь мини-центров для детей с ограниченными возможностями здоровья откроют в Московской области до конца года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в понедельник, 16 октября.

«Мини-центры открываются на базе действующих учреждений социального обслуживания. Все они оснащаются современным реабилитационным оборудованием. Очень важно, что занятия проводятся не только с детьми, но и их родителями. Специалисты объясняют взрослым, как правильно растить ребенка с ограниченными возможностями», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.

Непосредственно с детьми, которые проходят в центре реабилитацию, работают логопеды, психологи, воспитатели. Кроме того, подопечные занимаются лечебной физкультурой, развивают моторику. В настоящий момент на территории региона функционирует десять таких учреждений, последний из них открылся этим летом в Озерах, уточняется в сообщении правительства.

Сегодня в Мособласти проживает порядка 20 тысяч детей-инвалидов. Социальные услуги им оказывают 62 учреждения социального обслуживания. Работа по расширению сети учреждений этой направленности началась в прошлом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.