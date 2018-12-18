Общественник из Санкт-Петербурга объявил голодовку в поддержку инвалидов

Общественник из Санкт-Петербурга Никита Сорокин объявил голодовку из-за отсутствия в городе безбарьерной среды для инвалидов, а также начал пикет у Смольного, в рамках которого он хочет донести свою позицию до администрации города. Об этом пишет «Росбалт».

«Я работаю на общество, на тех инвалидов, которые не могут выйти из дома. Только они мне не платят», — говорит Сорокин. «Раньше нашей целью было изменение ситуации по конкретным адресам, но сейчас я понимаю, что это вызов всем подобным сооружениям в городе. А если в городе пресечем эту трагедию, то, может, этот опыт перейдет и в другие города страны», — подчеркивает активист.

По мнению Сорокина, в настоящее время доступная инвалидам среда в северной столице полностью отсутствует. При этом средства на изменение ситуации из городского бюджета выделяются, но, как пишет издание, не всегда расходуются в нужных целях. Так, например, согласно недавней проверки в Калининском районе города на улучшение доступной среды было выделено 2,5 миллиона рублей, а потрачено 1,2 миллиона. По факту, это приводит к тому, что сейчас ни один колясочник так и не может безопасно выйти на улицу. Более того, в ходе реализации программы были демонтированы устройства, позволяющие инвалидам самостоятельно преодолевать лестничные марши. Аналогичная ситуация, согласно информации «Росбалта», сложилась в Приморском, Кировском и Выборгском районах города.

Как утверждает Сорокин, он проводил встречи с чиновниками, чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию, однако ничего сделано не было. По этому активист требует отставки главы Калининского района и пересмотра итогов реализации программы «Доступная среда» во всем городе.