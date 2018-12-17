Российская пенсионерка прикинулась продюсером ради обмана музыкантов

В Тульской области полицейские задержали пенсионерку, которая под видом продюсера похищала деньги у участников всероссийского музыкального конкурса. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщается на сайте МВД России.

70-летняя женщина находила в интернете участников, не прошедших в финал конкурса, связывалась с ними по телефону или в мессенджере. Представляясь сотрудницей медиахолдинга с большими связями, она предлагала артистам содействие за вознаграждение.

За подготовку песни, видеоклипа или проведение дополнительной репетиции просила от 6 тысяч до 28 тысяч рублей. Деньги требовалось перевести на банковскую карту «продюсера».

В результате пенсионерке удалось обмануть четверых музыкантов из Москвы, Тюмени и Воронежа. Перечисленные деньги подозреваемая обналичила в банкомате в городе Суворов.

Преступную схему женщины выявили сотрудники полиции совместно со службой безопасности медиахолдинга. Пенсионерка задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

14 декабря сообщалось, что в Пскове в отношении бывшего судебного пристава и ее сообщников возбуждено уголовное дело за хищение денежных средств со счетов инвалидов.

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