В немецкой полиции нашлись неонацисты

В немецком Франкфурте-на-Майне раскрыли группу неонацистов, состоявшую из работников местной полиции. Об этом сообщает Deutschlandfunk.

В группу входили четверо мужчин и одна женщина. Они пересылали друг другу запрещенные в ФРГ изображения нацистской символики и выражали ненависть к иностранцам и инвалидам. В настоящий момент все пятеро отстранены от работы, против них возбуждено дело по статье о разжигании межнациональной розни.

Их поймали после того, как они отправили анонимные угрозы женщине-адвокату турецкого происхождения Седе Басай-Йилдиз (Seda Basay-Yildiz). В письме, которое она получила по факсу, ее называли «грязной турецкой свиньей», требовали «проваливать туда, откуда она родом», и угрожали убить ее двухлетнюю дочь. По словам адвоката, она регулярно получает угрозы, но в этот раз обратилась в полицию, так как авторам письма был известен адрес ее проживания.

Письмо было подписано NSU 2.0 — судя по всему, угрозы от неонацистов связаны с тем, что Басай-Йилдиз принимала участие в разбирательстве по делу против группировки «Национал-социалистическое подполье» (NSU). В июле 2018 года пятерых ее членов осудили за убийство турецких иммигрантов — их жертвами стали более 10 человек. Их предполагаемый лидер 43-летняя Беате Чепе получила пожизненное заключение.

Полиция Франкфурта пока не разглашала подробностей дела, так как пытается выяснить, есть ли в ее рядах другие неонацисты.

В ноябре стало известно, что около 200 сотрудников элитного подразделения Бундесвера организовали тайное нацистское объединение, планировали государственный переворот и убийства левых политиков.

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