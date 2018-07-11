В Германии осудили нацистку-подпольщицу

В Германии вынесен вердикт по длящемуся пять лет делу членов преступной неонацистской группировки «Национал-социалистическое подполье» (NSU), которая безнаказанно совершала убийства по всей стране. Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung.

По информации издания, главная обвиняемая 43-летняя Беате Чепе (Beate Zschaepe) получила пожизненный срок за соучастие в 10 убийствах, а также нападениях. Помимо этого, суд указал на особую тяжесть совершенных ею деяний, что по сути делает практически невозможным досрочное освобождение после 15 лет заключения.

Осуждены были и четыре других человека. Они получили от 2,5 до 10 лет за пособничество и подстрекательство.

Как ожидается, адвокаты будут оспаривать вердикт. В ходе процесса Чепе заявляла о своей невиновности, указывая на то, что никогда не знала о готовящихся преступлениях. При этом женщина сообщала, что чувствует «моральную вину» за произошедшее.

NSU была основана в конце 1990-х Уве Мундлосом, Уве Бенхардтом и Беатой Чепе. Члены группировки совершали ограбления и устраивали взрывы, а также убили восемь турок, одного грека и немецкую полицейскую. Stuttgarter Zeitung отмечает, что доказательств присутствия Чепе на местах преступлений нет, однако обвинение приписывало ей значимую роль координатора. Двое других ключевых членов группировки покончили с собой после раскрытия NSU в 2011 году.

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