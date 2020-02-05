Глава группы компаний «Россети» запустил новые цифровые объекты

Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский в ходе рабочего визита в Воронеж проконтролировал ход строительства новой подстанции 110 киловатт «Спутник», принял участие в церемонии запуска в эксплуатацию новых цифровых объектов оперативно-технологического управления и комплексной безопасности, расположенных в Белгородской, Воронежской, Костромской и Тульской областях и вместе с губернатором Воронежской области Александром Гусевым открыл стилизованную опору линии электропередачи «Маяк». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе группы компаний.

Подстанция «Спутник» возводится в полном соответствии с концепцией «Цифровая трансформация 2030» в кратчайшие сроки. Об этом Павлу Ливинскому рассказали на строительной площадке объекта. строительство которого началось в июле 2019 года, а в настоящий момент уже установлено все оборудование, произведенное на 100 процентов в России, и ведутся пуско-наладочные работы. Подстанцию планируется ввести в эксплуатацию точно в 2020 году.

В ходе осмотра объекта состоялась презентация эталонной модели электросетевого комплекса на базе дочерних структур компании «Россети». Ее реализация подразумевает консолидацию региональных и муниципальных электросетевых активов, установление долгосрочных тарифов и развитие дополнительных сервисов.

«Такой подход позволяет снизить эксплуатационные и инвестиционные затраты при повышении надежности электроснабжения, что положительно воспринимается потребителями всех категорий, так как при улучшении качества предоставляемых услуг тариф на передачу и распределение электроэнергии удается сдерживать, а за счет новых услуг клиентам получается повышать свою энергоэффективность и, как следствие, сокращать расходы на электроэнергию», — подчеркнул глава «Россетей».

Программа визита включала в себя торжественную церемонию ввода в эксплуатацию в формате видеоконференцсвязи Центров управления сетями в Воронежской и Тульской областях, Городских диспетчерских пунктов в Костроме и Старом Осколе, а также костромского Центра управления безопасностью.

«Важной составной частью концепции "Цифровая трансформация 2030", которую в соответствии с новой стратегией развития реализуют компании группы "Россети", является переход с помощью современных технологий на новую структуру управления с меньшим числом уровней передачи информации и принятия решений, а также усовершенствование системы обеспечения безопасности энергообъектов, что достигается благодаря таким объектам», — заявил Павел Ливинский.

Все центры оборудованы цифровыми каналами связи и современными информационными системами, позволяющими в режиме реального времени контролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии, управлять производственным персоналом. Центр управления безопасностью в Костроме оборудован системой интеллектуального охранного видеонаблюдения, которая позволяет предотвращать несанкционированные проникновения территорию энергообъектов сети 35-110 киловатт и обеспечивает их кибербезопасность.