Группа «Россети» ввела новые мощности в нескольких федеральных округах

Группа компаний «Россети» ввела в эксплуатацию сразу несколько современных энергообъектов в Иркутской и Тюменской областях, которые значительно повышают системную надежность электроснабжения потребителей нескольких регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточных округов и обеспечивают необходимый для дальнейшего социально-экономического развития территорий запас трансформаторной мощности. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе «Россетей».

В дистанционном пуске первых в Иркутской области собственных питающих центров группы «Россети» — подстанций 500 киловатт «Усть-Кут» и 220 киловатт Сухой Лог» принял участие глава холдинга Павел Ливинский.

Параллельно с этим знаковым для Единой национальной электрической сети событием в Тюменской области состоялось открытие двух новых подстанций класса напряжения 110 киловатт «Причал» и «Молодежная» для обеспечения растущей потребности областного центра и Тюменского района в электрической мощности.

«Открытые сегодня энергообъекты стали еще одним важным шагом группы «Россети» на пути реализации концепции "Цифровая трансформация 2030". Наши потребители — как промышленные, так и бытовые — в ближайшее время ощутят значительные улучшения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии. В дополнение к этому мы создали необходимые инфраструктурные условия для строительства массивного жилого фонда, а также развития крупных промышленных проектов и производств, что, без сомнения, позитивно скажется на улучшении качества жизни россиян и придаст импульс созданию новых рабочих мест», — отметил Павел Ливинский.

Запуск в работу объектов компании «Россети ФСК ЕЭС» стал финальным этапом создания Пеледуйского энергокольца, проходящего через Иркутскую область, Забайкальский край, Республики Саха (Якутия) и Бурятия. В результате ввода в эксплуатацию данных объектов устраняется дефицит мощности на северо-востоке Иркутской области, создаются дополнительные связи западного энергорайона Республики Саха (Якутия) с Единой энергосистемой России, обеспечивается надежное электроснабжение крупных промышленных потребителей, среди которых трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан», Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, нефтехимические, газо- и золотодобывающие предприятия страны.

Энергообъекты распределительного комплекса, запущенные в Тюменской области, повышают надежность электроснабжения существующих потребителей региона и создают значительный резерв мощности для строительства новых жилых микрорайонов. Все введенные в эксплуатацию подстанции и линии электропередачи построены с применением отечественного оборудования и программных комплексов практически на 100 процентов.

