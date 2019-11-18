«Россети» приготовились к зиме

Готовность группы компаний «Россети» к отопительному сезону 2019-2020 подтвердило Минэнерго России. Соответствующий приказ подписан в ведомстве и опубликован на сайте организации. В документе констатируется, что «Россети» соблюдают все требования, установленные правилами Минэнерго для подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП).

«В этом году природа уже испытывала нас на прочность — в целом ряде субъектов Центрального, Северо-Западного, Уральского федеральных округов в октябре наблюдались сложные метеоусловия, в том числе, аномальные для этого времени года стихийные явления. Вместе с тем, благодаря постоянно проводимым на территории регионов России учениям, нам удается избегать масштабных нарушений электроснабжения на электросетевых объектах. Задача на предстоящий ОЗП традиционная — пройти его с еще более высокими показателями надежности, чем прошлый», — прокомментировал новость генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Для того чтобы подготовиться к зимнему максимуму нагрузок, в электросетевых компаниях группы «Россети» был проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности и качества энергоснабжения. Годовой план технического обслуживания и ремонта по основным номенклатурам работ перевыполнен, заявили «Ленте.ру» в пресс-службе «Россетей».

К работе в осенне-зимний период готовы 49 270 энергетиков в составе 10 036 бригад, из них мобильных — 583. Для ликвидации последствий погодных явлений и технологических нарушений «Россетями» будут задействованы свыше 23 тысяч единиц техники. Для аварийно-восстановительных работ будут привлечены 5 743 резервных источников снабжения электрической энергией.

