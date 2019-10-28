«Россети» заявили о ликвидации 90 процентов последствий шторма в ряде областей

Энергетики компании «Россети» завершают устранение последствий сильного шторма, обрушившегося за последние сутки на Нижегородскую, Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Ярославскую, а также Кировскую области. Об этом говорится в сообщении холдинга.

«К 20:00 по московскому времени МСК 90 процентов технологических нарушений полностью ликвидированы», — сообщил заместитель генерального директора-главный инженер «Россетей» Андрей Майоров на заседании штаба под руководством генерального директора компании Павла Ливинского.

«К настоящему моменту, несмотря на сохраняющиеся сложные метеоусловия, наши специалисты ликвидировали большую часть технологических нарушений в основной сети и сейчас занимаются индивидуальными заявками потребителей», — прокомментировал ход восстановительных работ глава производственного блока компании.

Павел Ливинский поручил продолжать восстановительные работы до полного подключения всех потребителей, дав указание до полуночи полностью завершить работы в сети 6-110 киловольт, а до 6:00 — в сети 0,4 киловольта.

Также он поручил задействовать все имеющиеся резервные источники электроснабжения для подачи электричества на период ликвидации технологических нарушений, а в наиболее проблемных районах — «усилить группировку наших сил».

Глава «Россетей» напомнил, что в рамках полноформатных учений, которые проходили в 2018 – 2019 годах, специалисты группы отрабатывали практические навыки ликвидации аварийных ситуаций. «И сегодня видим реальный результат — массовых отключений, несмотря на крайне тяжелые погодные условия, не допущено. Вместе с тем, мы должны стараться делать все возможное, чтобы реагировать еще быстрее, особенно в период осенне-зимних пиков нагрузки», — подчеркнул Павел Ливинский.

При появлении информации о возникновении технологических нарушений специалисты группы «Россети» незамедлительно приступили к их ликвидации, задействовав свыше 650 бригад общей численностью 1 841 человек. В их распоряжении находилось 726 единиц спецтехники, а также резервные источники электроснабжения для скорейшей подачи электроэнергии на социально значимые и крупные промышленные объекты, а также в дома жителей.

«Россети» обращают внимание населения на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.