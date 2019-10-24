«Россети» подняли Россию до 7 места в Doing Business по энергоснабжению

Российская Федерация впервые в истории заняла седьмое место в рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю «Подключение к системе электроснабжения». Таких высоких результатов удалось добиться благодаря проведенным группой компаний «Россети» масштабным реформам в области технологического присоединения потребителей, прокомментировали «Ленте.ру» результаты рейтинга в пресс-службе группы. Эксперты Всемирного банка оценивали деятельность компаний «Россети Московский регион» и «Россети Ленэнерго» на территории двух крупнейших регионов страны.

По показателю «подключение к электрическим сетям» в рейтинге «Ведение бизнеса — 2019» Россия получила 97,5 балла из 100 возможных. За пять лет количество процедур, необходимых для подключения к электросетям группы «Россети» в столичных регионах, сократилось с 3 до 2, а срок подключения со 162 до 41 дня. Стоимость технологического присоединения снизилась с 93 процентов дохода на душу населения в 2018 году до 5 процентов в 2019 году.

«Группа "Россети" в рамка реализации концепции "Цифровая трансформация 2030" планомерно улучшает свои производственные показатели, повышает качество предоставляемых услуг и создает комфортные условия взаимодействия как для существующих, так и перспективных потребителей. Рекордно высокая оценка авторитетных экспертов Всемирного банка является лучшим свидетельством правильности выбранной стратегии», — прокомментировал данные исследования глава группы «Россети» Павел Ливинский.

В дополнение к оценке эффективности процесса подключения в рейтинге учитываются показатели надежности электроснабжения (ПSAIDI, ПSAIFI), прозрачности тарифов и цен на электроэнергию. В рейтинге «Ведение бизнеса — 2019» по показателям «индекс надежности электроснабжения» и «прозрачность тарифов» Российская Федерация в очередной раз подтвердила максимальную оценку — 8 из 8 баллов.

В ежегодном отчете эксперты Всемирного банка подтвердили успешность и эффективность всех заявленных российскими энергетиками реформ, направленных на упрощение процесса подключения к электрической сети, были отмечены сокращение сроков строительства и проектирования, выдачи договоров технологического присоединения, а также глубокая стадия цифровизиции процесса подключения к сети.

