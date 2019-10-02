«Россети» обсудили проблемы энергобезопасности ТЭК

Проблема кибербезопасности для крупных компаний в настоящее время стоит чрезвычайно остро. Об этом генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский заявил в своем выступлении в ходе организованной компанией пленарной дискуссии «Цифровую трансформацию не остановить: как обеспечить безопасность жизнеобеспечивающей инфраструктуры?», прошедшей в первый день третьего Международного форума «Российская энергетическая неделя».

В качестве примера Павел Ливинский привел «Россети», специалисты которой ежегодно блокируют порядка 9 миллионов попыток хакерского проникновения в корпоративный периметр. В качестве ключевых мер по киберзащите глава электросетевого холдинга назвал наличие корпоративной технологической сети без доступа к публичным сетям, что сегодня принято как стандарт в рамках концепции цифровой трансформации, защиту каналов связи с использованием передовых технологий, а также использование российского оборудования программного обеспечения. «Наша первоочередная задача в области кибербезопасности, как одной из системообразующих компаний страны — четко следовать международным трендам, брать на вооружение лучшие мировые практики, эффективно сотрудничать с ведущими зарубежными компаниями, при этом активно внедряя отечественные разработки, потому что в вопросе кибербезопасности импортозамещение — это не просто задача, а гарантии защиты критической инфраструктуры», — подчеркнул глава «Россетей».

Герхард Шредер в своем выступлении отметил, что система, которая могла бы защитить нас от информационной угрозы, должна быть создана не только на национальном, но и на международном уровне. Сейчас работа на этом уровне, по его словам, ведется, но в большей степени она касается вопросов нефти и газа. «Необходимо распространить этот опыт и на электроэнергетику. Для этого важно тесное сотрудничество Евросоюза и России, прочные отношения, доверие друг к другу. Только так мы сможем создать общее пространство безопасности от Лисабона до Владивостока. Только так европейский континент станет безопасной зоной и для нас, и для будущих поколений», — заявил он.

Как заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов, развитие цифровых решений в ТЭК в перспективе «может не только обеспечить повышение надежности работы энергосистем и снижение издержек производственных процессов, но и даст импульс для масштабных технологических прорывов в смежных отраслях и станет драйвером для развития всей российской экономики».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер затронул региональный аспект цифровой трансформации. Он подчеркнул, что она должна проводиться на всем электросетевом пространстве. Для этого необходимо, в частности, необходимо продолжать решать вопросы по консолидации электрических сетей на базе системообразующих компаний. «На ряде территорий, где электрические сети принадлежат частным владельцам остаются серьезные вопросы с надежностью электроснабжения. Невозможно внедрять цифровые технологии точечно. Если одна компания вкладывается в автоматизацию, безопасность и инвестирует в эти направления значительные средства, а иные собственники не следуют технологическим трендам, то у нас не получится прорыва в развитии ТЭК», — заявил Алексей Текслер.

Также в ходе панельной дискуссии обсуждались перспективы введения в России единых норм кибербезопасности, объединение усилий в данной области ведущих отечественных компаний и вопросы защиты потребителей в условиях глобальной цифровой трансформации.

