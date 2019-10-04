Глава «Россетей» отчитался о готовности к зиме и пиковым нагрузкам

Электросетевой комплекс России на сто процентов готов к предстоящему отопительному сезону и пику нагрузок. Об этом директор компании «Россети» Павел Ливинский доложил министру энергетики РФ Александру Новаку и министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву на совещании «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 гг.» в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2019».

Глава электросетевого холдинга отметил, что финансирование программы технического обслуживания и ремонтов в 2019 году увеличено на 2,6 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом, количество ремонтируемых трансформаторов выросло на 4 процента, а воздушных линий — на 3 процента.

В ходе совещания Павел Ливинский поднял вопрос о росте числа технологических нарушений в сетях территориальных сетевых организаций (ТСО) на 89 процентов в период с 2014 по 2019 годы. В силу того, что несколько присутствующих в регионе электросетевых компаний конкурируют не за надежность и качество предоставляемых услуг, а за денежную долю в «котле», глава холдинга предложил принять меры по совершенствованию нормативно-правовой базы в этой сфере.

«Принимая во внимания вышеперечисленные проблемы и порождаемые ими риски, компания «Россети» предлагает внести в действующее законодательство изменения, включающие недопущение присвоения статуса ТСО новым компаниям, передачу нового электросетевого имущества только сетевым компаниям, отвечающим за обеспечение системной надежности электросетевого комплекса в регионах присутствия и в силу социально ответственного характера бизнеса имеющим долю государственного участия», — отметил он. Также глава холдинга предложил проработать механизм «консолидации электросетевых активов на базе системообразующей компании при государственном регулировании тарифов в электроэнергетике, включающих расходы на приобретение электросетевых объектов».

Говоря о препятствиях на пути стабильного развития электросетевого комплекса, Павел Ливинский внес ряд предложений, направленных на исправление ситуации с просроченной дебеторской задолженностью «Россетей» в объеме 185 миллиардов рублей, свыше 60 процентов которой приходится на гарантирующих поставщиков, а еще почти 40 процентов — на прямых потребителей.

В заключение глава «Россетей» обратил внимание участников на сложности с эксплуатацией и проведением в случае необходимости аварийно-восстановительных работ на энергообъектах, находящихся в особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в связи с чем заявил о необходимости внести изменения в 45 статью Лесного кодекса Российской Федерации.

Александр Новак дал поручение Министерству энергетики РФ в кратчайшие сроки проработать все представленные законотворческие инициативы.

