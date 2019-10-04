Экономика
 
Подписывайся на нас в Instagram
Последние новости
Сдавшемуся Кадырову чеченцу вынесли приговор
Двух росгвардейцев арестовали за вымогательство, грабеж и наезд на полицейского
Попавшая в ДТП туристка принесла в больницу собственную оторвавшуюся руку
Оскорбившего Путина журналиста вызвали на допрос
Стало известно о расследовании дела ФБК 112 следователями
Сбербанк запустил оплату ЖКХ на кассах магазинов
Названо число живущих за чертой бедности украинцев
Эмили Ратаковски поторопила фанаток обзавестись ее новым откровенным купальником
Раскрыта реальная картина возникновения жизни
Зеленский и Лукашенко подняли бокалы и рассмешили зал
Новости партнеров

Глава «Россетей» отчитался о готовности к зиме и пиковым нагрузкам

Перейти в «Мою Ленту»
Павел Ливинский

Электросетевой комплекс России на сто процентов готов к предстоящему отопительному сезону и пику нагрузок. Об этом директор компании «Россети» Павел Ливинский доложил министру энергетики РФ Александру Новаку и министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву на совещании «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 гг.» в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2019».

Глава электросетевого холдинга отметил, что финансирование программы технического обслуживания и ремонтов в 2019 году увеличено на 2,6 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом, количество ремонтируемых трансформаторов выросло на 4 процента, а воздушных линий — на 3 процента.

В ходе совещания Павел Ливинский поднял вопрос о росте числа технологических нарушений в сетях территориальных сетевых организаций (ТСО) на 89 процентов в период с 2014 по 2019 годы. В силу того, что несколько присутствующих в регионе электросетевых компаний конкурируют не за надежность и качество предоставляемых услуг, а за денежную долю в «котле», глава холдинга предложил принять меры по совершенствованию нормативно-правовой базы в этой сфере.

«Принимая во внимания вышеперечисленные проблемы и порождаемые ими риски, компания «Россети» предлагает внести в действующее законодательство изменения, включающие недопущение присвоения статуса ТСО новым компаниям, передачу нового электросетевого имущества только сетевым компаниям, отвечающим за обеспечение системной надежности электросетевого комплекса в регионах присутствия и в силу социально ответственного характера бизнеса имеющим долю государственного участия», — отметил он. Также глава холдинга предложил проработать механизм «консолидации электросетевых активов на базе системообразующей компании при государственном регулировании тарифов в электроэнергетике, включающих расходы на приобретение электросетевых объектов».

Говоря о препятствиях на пути стабильного развития электросетевого комплекса, Павел Ливинский внес ряд предложений, направленных на исправление ситуации с просроченной дебеторской задолженностью «Россетей» в объеме 185 миллиардов рублей, свыше 60 процентов которой приходится на гарантирующих поставщиков, а еще почти 40 процентов — на прямых потребителей.

В заключение глава «Россетей» обратил внимание участников на сложности с эксплуатацией и проведением в случае необходимости аварийно-восстановительных работ на энергообъектах, находящихся в особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в связи с чем заявил о необходимости внести изменения в 45 статью Лесного кодекса Российской Федерации.

Александр Новак дал поручение Министерству энергетики РФ в кратчайшие сроки проработать все представленные законотворческие инициативы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика07:12 2 октября

Вейкбординг на Смоленщине

О пользе здорового образа жизни и частного предпринимательства
21:00Сегодня

Сбербанк запустил оплату ЖКХ на кассах магазинов

20:47Сегодня

Названо число живущих за чертой бедности украинцев

19:50Сегодня

Матвиенко раскритиковала ситуацию с освоением денег на нацпроекты

Экономика17:34Сегодня

Октябрьские тезисы

Как изменения в законодательстве коснулись бизнеса
19:12Сегодня

От Sukhoi Superjet снова решили избавиться

18:25Сегодня

Белоруссия приготовилась дать Украине нефть

18:02Сегодня

Дания просрочила выдачу разрешений на «Северный поток-2»

Экономика01:03 2 октября

«Только у нас за три клика можно получить миллионы рублей»

Зампред правления Альфа-банка Майкл Тач о рынке, конкуренции и digital
17:31Сегодня

Один из главных богачей мира признал существование миллиардеров ошибкой

17:00Сегодня

В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

16:23Сегодня

От получающих льготы российских нефтяных компаний не увидели отдачи

Россия
Один человек погиб при падении строительной люльки в Москве
Владимир Путин«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»
Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
Путин поддержал совмещающих семью и карьеру женщин
«Пациент умер — и никто ничего не докажет»
Россияне десятилетиями дают взятки врачам. Почему эти деньги губят медицину всей страны?
Путин рассказал о связанной с россиянами мечте
Владимир Путин«Угроза распада висела в воздухе»
Что Путин думает о России 90-х, мировом порядке, успехах в войне и Трампе
Путин задумал создать новую госкорпорацию
Все материалы
Мир
США нашли сообщника арестованного по их запросу российского топ-менеджера
«Сталин и Мао слушают нас»
Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
Школьник-мусульманин заставил одноклассника-еврея целовать ему ноги
Баллистические ракеты DF-17«Нет той силы, что остановит китайский народ»
Китай отметил 70-летие коммунистического правления грандиозным военным парадом
Летчики НАТО поймали Су-34 в объектив тепловизора
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
Захарова взяла под личный контроль дело задержанной в Иране журналистки
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский и Лукашенко подняли бокалы и рассмешили зал
Нация под ключ
Белорусы хотели жить и говорить по-русски. Почему СССР не мог этого допустить?
На Украине решили согласовать закон о статусе Донбасса с Россией
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»
В партии Зеленского предупредили о приближающемся расколе
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
Стало известно о реакции ДНР на «формулу Штайнмайера»
Все материалы
Экономика
Сбербанк запустил оплату ЖКХ на кассах магазинов
Вейкбординг на Смоленщине
О пользе здорового образа жизни и частного предпринимательства
Названо число живущих за чертой бедности украинцев
Октябрьские тезисы
Как изменения в законодательстве коснулись бизнеса
Матвиенко раскритиковала ситуацию с освоением денег на нацпроекты
«Только у нас за три клика можно получить миллионы рублей»
Зампред правления Альфа-банка Майкл Тач о рынке, конкуренции и digital
От Sukhoi Superjet снова решили избавиться
Все материалы
Силовые структуры
Российские следователи потеряли два миллиона рублей из сейфа отдела
«Приятный человек с налетом гламура»
Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
Силовики предотвратили теракты в четырех городах России
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Названа причина вооруженного нападения на «Кубанские деликатесы»
Прирожденные убийцы
Они стали самыми известными киллерами России. Но мало кто знал их в лицо
Призвавшему убивать детей силовиков блогеру отказались смягчить приговор
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта реальная картина возникновения жизни
«Конец унижений и страданий»
Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Во Вселенной нашли гигантские квантовые аномалии
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
Доказано неизбежное наступление климатической катастрофы
Все материалы
Спорт
Гол вратаря на 94-й минуте принес команде победу
Эрик Вайхенмайер«Ему хочется чувствовать страх»
Он стал первым слепым альпинистом, покорившим Эверест. Но не остановился на этом
Стала известна причина потасовки Александра Емельяненко с будущим соперником
Режим сушки
На чем можно заработать в седьмом туре АПЛ
Боксерша поцеловала соперницу в губы и поплатилась
«Хочу, чтобы меня запомнили фантастическим игроком»
История лучшего футболиста АПЛ Вирджила ван Дейка
Призер Олимпиады умер в 31 год
Все материалы
Культура
Съемки в «Игре престолов» заставили актрису устыдиться своего тела
Люси Рейлтон«Иногда хаос, иногда дискомфорт, порой — блаженство»
От Баха до техно: главная виолончелистка музыкального авангарда выступает в Москве
Притворившийся дублером Брэда Питта эстонец убил подругу и получил пожизненное
Привет, даркнет
СПИД, закладки, суицид: жизнь русских подростков в сериале «#Dетки»
Арнольд Шварценеггер назвал страну с самыми красивыми женщинами
«Через 20 лет такие, как она, будут сидеть в правительстве»
Один из самых популярных норвежских писателей о фейковых новостях и Грете Тунберг
Карикатуру Бэнкси на британский парламент продали за рекордную сумму
Все материалы
Интернет и СМИ
Оскорбившего Путина журналиста вызвали на допрос
Юлия ЮзикРоссийскую журналистку задержали в Иране
Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы
Суд обязал опровергнуть слова погибшего Доренко о Запашном
«Это образ, епт»
Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
Блогер разыграл фанатов поеданием дельфина на камеру и вызвал у них отвращение
«У нас не осталось конкурентов»
 
Ведущий НТВ признал усталость россиян от обсуждения Украины на телевидении
Все материалы
Ценности
Эмили Ратаковски поторопила фанаток обзавестись ее новым откровенным купальником
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Российский бар попал в список лучших в мире
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Мать повторила снимки дочери в купальнике и прославилась
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Женщина похвасталась кольцом и была обругана за неопрятные ногти-спирали
Все материалы
Путешествия
Туристы полезут в клетки ради фото диких зверей
Затаившийся Аньхой
Эта китайская провинция ждала русских туристов долгие годы. Стоит ли туда ехать?
Аномальное небо на снимке туриста поразило пользователей сети
«Я вырубился без задних ног»
История россиянина, который покорил высочайшую вершину Африки
Россиянка упала со скалы в Альпах и умерла
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
Придуман способ избавиться от очередей в туалеты самолета
Все материалы
Из жизни
Врачи впервые спасли младенца с мозгом вне черепа
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Загадочное трехметровое существо поставило пользователей сети в тупик
Кошмар наяву
Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Спасатели вытащили из воды уплывшего за шесть километров от берега редкого оленя
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
157-килограммовый мужчина стал мускулистым красавцем и проучил обидчицу
Все материалы
VW Amarok в Африке
Как выбрать пикап для встречи с жирафом
Забытые концепты: Aston Martin 2020
Aston Martin завтрашнего дня по версии 2001 года
Alfa Romeo, которых не было
Модели итальянской марки, созданные виртуальными художниками
Ездим на Мерседесах, не тратя бензина
Тест-драйв подзаряжаемого гибрида GLE 350 de и электромобиля EQC 400
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории
Продажи автомобилей в России падают пятый месяц подряд
Забытый дилером на 28 лет Chevrolet Corvette выставили на продажу
Все материалы
Дом
Названы любимые экзотические питомцы россиян
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Названо число россиян с недвижимостью в Болгарии
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Российский депутат назвал парки и скверы рассадниками преступности
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Россиянин покурил на балконе и устроил взрыв
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В российском регионе появилось оборудование для высокоточных операций на сосудах
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Россияне назвали способы подтолкнуть их к рождению ребенка
Леопардов в Северной Осетии начнут мониторить
Все материалы