«Россети» открыли самую мощную подстанцию в Новой Москве

Министр энергетики РФ Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский открыли новую подстанцию (ПС) «Хованская», ставшую самым крупным питающим центром Троицкого и Новомосковского административных округов российской столицы (ТиНАО). Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Россети».

Установленная трансформаторная мощность подстанции составляет 700 мегавольтампер (МВА), это почти половина суммарной трансформаторной мощности всех действующих высоковольтных подстанций на территории Новой Москвы на текущий момент (1 566 МВА).

«С вводом в эксплуатацию подстанции «Хованская» Московский регион получает очередной современный энергообъект, который позволит обеспечить потребителей качественным и эффективным электроснабжением. В настоящее время последовательно реализуется стратегически важный проект цифровой трансформации электросетевого комплекса, и подстанция «Хованская», построенная с применением передовых технологий, станет важным распределительным узлом энергосистемы Новой Москвы», — подчеркнул Александр Новак.

ПС «Хованская» представляет собой питающий центр с гибкой и надежной схемой и широким диапазоном требуемых классов напряжения электрических сетей, необходимых для развития Московского региона: 220 киловольт (кВ), 110 кВ, 10 кВ и современный класс напряжения — 20 кВ.

«ПС «Хованская» сразу в 1,5 раза увеличит мощности электроснабжения новых территорий, создав задел для их развития на годы вперед. Именно к «Хованской» будет подключена новая городская больница в Коммунарке, которую мы откроем в ближайшее время», — отметил Сергей Собянин, подчеркнув, что для строительства подстанции было использовано отечественное оборудование.

Стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ составила 1,83 миллиарда рублей, что ниже стоимости строительства подстанций аналогичного типа (обычно превышает 2 миллиарда рублей).

«Особенно важным является тот факт, что подстанция «Хованская» за счет территориальной близости к центру нагрузок позволит доставлять потребителям большой объем электрической мощности с минимальными потерями электроэнергии. Это обеспечит экономически и технически эффективное построение электрических сетей для присоединения новых абонентов, а близость питающего центра к крупным потребителям неизбежно приведет к снижению затрат заявителей на технологическое присоединение», — подчеркнул Павел Ливинский.

Самая современная подстанция ТиНАО была возведена в рекордно короткие сроки – за полтора года.

