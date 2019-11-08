В Госдуме поддержали инициативы «Россетей» по цифровой трансформации комплекса

Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский на выездном заседании Комитета по энергетике Государственной Думы РФ в Ижевске представил преимущества, которые получат промышленные и бытовые потребители в результате реализации в электросетевом комплексе страны концепции «Цифровая трансформация 2030». Об этом говорится в сообщении «Россетей».

Уже реализованную в Удмуртии целевую модель развития электросетевого комплекса поддержал президент РФ Владимир Путин. «Мы видим, что благодаря реализуемым мерам, включая консолидацию, цифровую трансформацию и развитие дополнительных сервисов, производительность труда растет на 40 процентов, операционные расходы сокращаются на 30 процентов, капитальные (при сохранении тех же физических объемов) — на 15 процентов, а показатели надежности улучшаются в 2 раза», — отметил глава энергохолдинга.

Павел Ливинский также подробно остановился на законодательных инициативах «Россетей», позволяющих обеспечить в долгосрочной перспективе стабильное финансово-экономическое положение электросетей, остановить критическое старение оборудования и предложить клиентам не просто услуги по надежному и качественному электроснабжению, но и целый ряд востребованных дополнительных сервисов.

«Необходимо принятие регуляторных мер для решения вопросов в части перекрестного субсидирования, оплаты резерва мощности и совершенствования системы взимания платы за льготное технологическое присоединение к электрическим сетям, — заявил он. — Важно обеспечить финансирование проектов по консолидации электросетевых активов за счет тарифных источников и внедрение новых принципов долгосрочного регулирования на основе регуляторных соглашений, отличных от существующих методов доходности инвестированного капитала и долгосрочной индексации необходимой валовой выручки».

Председатель Комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный назвал цифровую трансформацию электросетевого комплекса правильным трендом, однако отметил, что необходимо добиться не простой автоматизации процессов, а решения проблем в энергетике, в том числе за счет построения принципиально новых, более эффективных моделей управления всем сетевым комплексом.

«А для этого необходимо реализовать предложенные «Россетями» меры в части регулирования отрасли. При этом, как показывает практика, к примеру, в Удмуртии, консолидация электросетей на базе системообразующей сетевой организации позволяет снижать операционные и капитальные затраты и, как следствие, устанавливать прозрачные доступные тарифы для потребителей», — отметил Павел Завальный. Он также подчеркнул, что необходимо «обязательно реализовывать планы на основе российского оборудования и программного обеспечения, так как вопросы информационной и кибербезопасности — критичны».

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об успешном опыте сотрудничества региона и энергетиков, напомнив про консолидацию на базе «Россетей» 80 процентов сетевых активов республики. Проект позволил властям направить полученные средства на социальные проекты, а «Россетям» — создать первый в России цифровой Городской диспетчерский пункт, с которого управляются все сетевые энергообъекты Ижевска.

«Все, что мы делаем, направлено на потребителя, уже чувствующего положительные результаты нашего взаимодействия, и он превращается в надежного партнера, с которым мы сможем построить не только самый современный электросетевой комплекс, но и внесем существенный вклад в социально-экономическое развитие всей республики. И первый шаг в данном направлении — подписание долгосрочного тарифного соглашения с энергетиками — будет сделан уже сегодня», подчеркнул глава Удмуртии.

По итогам заседания были подготовлены рекомендации правительству РФ, Минэнерго РФ и субъектам электроэнергетики. Они направлены на решение основных задач, среди которых создание необходимых условий для стабильного развития электросетевого комплекса и его полной цифровой трансформации, обеспечение роста производительности труда, а также надежного и доступного по стоимости и возможности подключения электроснабжения потребителей.

