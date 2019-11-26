«Россети» рассказали школьникам о цифровой энергетике

Победители Всероссийской олимпиады группы компаний «Россети» по математике, информатике и физике, а также участники энергетической проектной смены, проводимой компанией ежегодно во Всероссийском детском центре «Орленок» представили кейсы в рамках вызова «Среда обитания» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», проходящем в Ярославле.

Юные исследователи должны были решить множество задач в области цифровой энергетики, в том числе, связанных с развитием сетевых сервисов, отраслевых платформенных решений, а также применением гибридного электротранспорта.

«На форуме мы видим высокий интерес ребят к энергетике, к задачам, решение которых лежит на стыке дисциплин и отраслей. Школьники имеют уникальную возможность стать причастными к новейшим цифровым технологическим трендам, испытать себя и проверить на практике жизнеспособность самых смелых идей. В решении кейсов, которые носят исключительно прикладной характер, ребятам помогают эксперты-практики компании "Россети"», — отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

В ходе работы над кейсом «V2G как источник энергии» школьники искали лучшие решения по использованию зарядных станций электромобилей в качестве источника энергии. Сложность этой задачи состояла в том, что электромобили должны не потреблять, а отдавать энергию в сеть.

«Россети» продолжают творческие контакты с участниками прошлых форумов в Ярославле. Например, Анна Арчибасова и Никита Евсюков в 2018 году продемонстрировали мобильное приложение, разработанное в ходе работ над решением задач кейса «Управление нагрузкой для нужд сети». Сервис позволяет управлять энергопотреблением целого микрорайона в целях оптимизации работы сетевого оборудования. В нынешнем году Аня и Никита приехали на форум «ПроеКТОриЯ» уже в качестве наставников.

«Поскольку я была как участником форума, так и экспертом, то могу дать ребятам советы, которые помогут им в дальнейшем работать, возможно и в "Россетях". Форум позволяет школьнику найти новые применения своих знаний, пообщаться напрямую с работодателями. И моя задача — помочь ребятам в поиске интересных решений и выборе профессии», — рассказала Анна Арчибасова.

В оборудованной интерактивной зоне группы компаний «Россети» представлены такие передовые технологии, как «цифровой монтер», «многофункциональный контролер подстанции», «канатоход». Также школьники могут совершить виртуальный тур по действующей электрической подстанции.